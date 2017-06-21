14. Geleneksel Yayla Şenlikleri için hazırlıklar başladı

’sü düzenlenen Geleneksel Yayla Şenliklerinin hazırlıkları başladı.

30 Haziran, 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde Süleymanpaşa ilçesinde Karadeniz Mahallesi şenlik alanında düzenlenecek etkinliğin sanatçı kadrosu da açıklanırken Belkıs Akkale ve Fuat Saka gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 11 ulusal sesin yanı sıra yöresel sanatçılar da şenliğin konuğu olarak sahne alacak.

30 Haziran Cuma günü saat 15.00’te yapılacak açılış ile başlayacak şenlik öncesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şenlik alanı hazırlık çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.