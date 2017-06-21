Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 12:03

14. Geleneksel Yayla Şenlikleri için hazırlıklar başladı

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde bu yıl 14.

14. Geleneksel Yayla Şenlikleri için hazırlıklar başladı

21 Haziran 2017 12:03

’sü düzenlenen Geleneksel Yayla Şenliklerinin hazırlıkları başladı.


30 Haziran, 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde Süleymanpaşa ilçesinde Karadeniz Mahallesi şenlik alanında düzenlenecek etkinliğin sanatçı kadrosu da açıklanırken Belkıs Akkale ve Fuat Saka gibi ünlü isimlerin de yer aldığı 11 ulusal sesin yanı sıra yöresel sanatçılar da şenliğin konuğu olarak sahne alacak.


30 Haziran Cuma günü saat 15.00’te yapılacak açılış ile başlayacak şenlik öncesi Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şenlik alanı hazırlık çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:24
  • Akşam :20:53
  • Yatsı :22:55
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!