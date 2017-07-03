14. Karadeniz Yayla Şenliklerinde muhteşem final

’sü düzenlenen Karadeniz Yayla Şenlikleri 3. gün etkinlikleri ile sona erdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve daha birçok ismin katıldığı Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 14. Karadeniz Yayla Şenliklerinin son günün de yöresel sanatçıların konserleri, protokol açılışı, ıslahı tamamlanan derenin açılışı ve ağalık yarışması yapılırken Sait Uçar konseri ise geceye damgasını vurdu.

“Başkan Eşkinat duayen isimleri festival programımıza dahil etti”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı etkinlikte ilk olarak Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz yaparken, “Bu yıl 14.’sünü düzenlediğimiz Karadeniz Yayla Şenlikleri öncesi Ekrem Eşkinat başkanım bize gelerek destek olmak istediğini ifade etti. Biz bu teklif karşında çok mutlu olduk. Ekrem Eşkinat başkanımız Belkıs Akkale, Apolas Lermi ve Sait Uçar gibi duayen isimleri festival programımıza dahil etti. Bu 3 sanatçı ile daha da coşkulu bir festival yaşadık, yaşıyoruz. Biz halkın yararına olan her şeyde varız. Çok hoş bir birliktelik oldu. Şu an aramızda olamasa da kendisine ve festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediyesi’ne teşekkür plaketi

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz’ün ardından ’sü düzenlenen Karadeniz Yayla Şenlikleri kapsamında Karadeniz Mahallesi Muhtarı Hasan İncehasan, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de konuşma yaptı. Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. 14. Karadeniz Yayla Şenliklerine katkılarından dolayı Süleymanpaşa Belediyesi’ne teşekkür plaketinin de verildiği etkinliklerde Süleymanpaşa Belediyesi adına ödülü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler aldı.

Sait Uçar konseri ile coşkunun doruğa ulaştığı gece ile etkinlikler sona ererken 3 günde yüz binin üzerinde ziyaretçinin 14. Karadeniz Yayla Şenliklerine katıldığı ifade edildi.