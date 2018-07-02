15. Geleneksel Yayla Şenliği yapıldı

’si düzenlenen Geleneksek Yayla Şenlikleri yapıldı.

Karadeniz Mahallesi’nde bulunan şenlik alanında düzenlenen Geleneksel Yayla Şenliklerinin son günü etkinliğine, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İ. Feyzi Ünal meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Karadenizli hemşerilerimiz çok uzun yıllardır Tekirdağ’da, bizlerle yaşıyor. Rahmetli babam, bana Karadeniz’i ve Karadenizlileri öve öve bitiremezdi. Hem çalışkan, hem yardımsever, hem de merttir Karadeniz’in insanı. 15 yıldır sürekli katılıyorum Yayla Şenliklerine. Bundan sonra da katılmaya gayret göstereceğim her sene olduğu gibi. Son 4 yıldır Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Karadenizli hemşerilerimize de hizmet veriyoruz. Karadeniz insanının en önemli özelliği de tek vatan, tek bayrak, tek millet anlayışına sahip çıkmasıdır. Vatana olan bağları çok güçlüdür Karadenizli kardeşlerimin. Ben bu anlamda kendilerini kutluyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm vatandaşlara hizmet götürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Geleneksel Yayla Şenlikleri programı, düzenlenen etkinlikler ve Sabahat Akkiraz konserinin ardından sona erdi. Etkinlikte ayrıca Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, Başkan Kadir Albayrak’a desteklerinden dolayı plaket takdim etti.