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16 Temmuz 2018 12:34

’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ yelken yarışları düzenlendi

Tekirdağ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ yelken yarışları düzenlendi

16 Temmuz 2018 12:34


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yelken yarışları, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’nde Fenerbahçe Doğuş Optimist Takımı’nın katılımı ile düzenlendi. Dört yarış üzerinden sonuçlara gidilirken, başarılı olan sporcuların madalyaları ödül töreninde verildi.


Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Bu vesileyle, 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizi rahmet ve dualarla anar, önlerinde saygıyla eğiliriz” denildi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yelken yarışları sonuçları şöyle sıralandı:


“Optimist Genel Klasman: 1. Kutsal Güneş Kurnaz - Tekirdağ Yelken, 2. Meriç Erdağlı - Tekirdağ Yelken, 3. Eros Gümüş - Fenerbahçe Doğuş, 4. Can Tunç Pekkan - Fenerbahçe Doğuş, 5. Ege Noyan Topdemir - Tekirdağ Yelken.Optimist Junior: 1. Kutsal Güneş Kurnaz - Tekirdağ Yelken, 2.Ege Ayyıldızbayraktar - Tekirdağ Yelken, 3. İlayda Şen - Tekirdağ Yelken, 4. Sinan Üçok - Fenerbahçe Doğuş, 5. Mehmet Alican Mutlu - Fenerbahçe Doğuş. Optimist kızlar: 1. Nehir Güzeltuna - Fenerbahçe Doğuş, 2.Ece Tüzün - Fenerbahçe Doğuş, 3. İlayda Şen - Tekirdağ Yelken. Optimist Junior Kızlar: 1. İlayda Şen - Tekirdağ Yelken, 2. Nil Sebla Yulaf - Tekirdağ Yelken, 3. Naz Defne Genç - Tekirdağ Yelken.”




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