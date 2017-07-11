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11 Temmuz 2017 16:02

15 Temmuz şehitleri için dağıtılan pilav, uzun kuyruklar oluşturdu

Tekirdağ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz şehitleri için dağıtılan pilav, uzun kuyruklar oluşturdu

11 Temmuz 2017 16:02

Mevlitten sonra şehitler için dağıtılan pilav, uzun kuyruklar oluşturdu.


Tekirdağ Merkez İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan Eski Camisinde öğle namazından sonra gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz Şehitleri ve tüm vatan şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid-i Şerife Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i Şerifte cami dolup taşarken, İl Müftüsü İsmail İpek tarafından şehitlik makamıyla ilgili vaazlar verilerek, katılım sağlayan herkese teşekkür edildi. Mevlid-i Şeriften sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından cami girişinde vatandaşlara pilav, tatlı ve ayran dağıtıldı.


Pilav dağıtımına camiden çıkan vatandaşların yanı sıra dışarıdan vatandaşlar akın edince, uzun kuyruklar oluştu. Şehitler uğruna dağıtılan pilavı alabilmek için kimi vatandaşlar zor anlar yaşarken, pilav dağıtımına katılan Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz da zor anlar yaşadı.




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