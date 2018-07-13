"15 Temmuz ve Din Güvenliğimiz" paneli yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının “15 Temmuz Programları” çerçevesinde Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonun’nda tüm ilçelerde görev yapan personele yönelik “15 Temmuz ve Din Güvenliğimiz” konulu panel düzenlendi.

Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü Orta Cami İmam-Hatibi Mustafa Topçu’nun tilavet ettiği Aşr-ı Şerif ile başlayan panele, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ve Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’in yanı sıra il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, din görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü İsmail İpek, 15 Temmuz’un nesilden nesile aktarılacak bir destan olduğunu ve bu sebeple Türkiye tarihinde müstesna bir yeri olduğunu belirtti. İpek, başta Rektör Osman Şimşek olmak üzere panelin hazırlanmasında emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Tekirdağ İl Müftü Yardımcısı Dr. Hızır Yağcı’nın moderatörlüğünü yaptığı panelde NKÜ İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyeleri Yakup Bıyıkoğlu ve Vezir Harman 15 Temmuz ile Din Güvenliği arasındaki bağlantıyı anlatarak özellikle din adına ortaya çıkıp tehlikeli mecralara atılanların psiko-sosyolojik analizlerini yaptı.

Panel sonunda panelistlere İl Müftüsü İsmail İpek ve Rektör Osman Şimşek tarafından hediye takdim edildi.