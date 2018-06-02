16. Macar Günü Kutlandı

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ 16. Macar Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa ilçesindeki Rakoczi Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, Tekirdağ Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Güneş Gürseler, Macaristan Fahri Konsolosu Erdoğan Erken, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, siyasi parti temsilcileri ile Türk ve Macar vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Macar Günleri etkinliği, Rakoczi büstüne çelenk sunumu ve Güneş Gürseler’in açılış konuşması ile devam etti.

“Macar ve Türk halkının dostluğu önemli rol oynamaktadır”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türk-Macar dostluğunun en iyi şekilde yaşandığı şehirlerden birinde olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, “Türkiye’de görev yaptığımdan bu yana 7. kez Tekirdağ’a misafir oluyorum. Tekirdağ’ın misafirperverliğinin tadını çıkarıyorum. Buraya tekrar gelmek çok güzel. Tekirdağ’a gelmek ve festivale katılmayı çok önemsiyorum. Tekirdağ’da Macar olmak çok güzel bir duygu. Türkiye’de Macar olmak iyi hissettiriyor. Bunu da en iyi Tekirdağ hissettiriyor. Festival, siyasal ve ekonomik iş birliğinin yanında, kültürün çok kapsamlı araçlarıyla sosyal ilişkilerin güçlenmesine vesile oluyor. Macar gününün başarısında Macar ve Türk halkının dostluğu önemli rol oynamaktadır” dedi.

“Rakoczi, büyük bir simge”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, "Macar Kahramanı Prens Rakoczi’nin Macaristan’daki savaşta yaptığı hürriyet mücadelesinden yenik düşmesi sonrası Tekirdağ’a gelip burada 1735 yılına kadar kalması ve burada bizim konuğumuz olması Tekirdağ ile Rakoczi’nin bütünleşmiş olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Rakoczi, Tekirdağ’ın önemli simgelerinden biri haline geldi. Biz bu işi biraz daha ileri götürerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Miras Atölyesi kapsamında yenilediğimiz evlerden bir tanesi Macar Kültür Evi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadim mesleklere plaket takdimi

Etkinlikle, yapılan konuşmaların ardında `Babadan Oğula Yaşayan Meslekler Projesi’ kapsamında Bakkal Bahri Bayrak, Bıçakçı Ali Yaşar Tüfekçi, Köfteci İsmail Özcan, Saatçi Nedret Altınsoy ve Oğuz Eren’e plaket takdim edildi.

`Tekirdağ-Macaristan İlişkileri ve Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Çalışmalarından Bir Kesit’ fotoğraf sergisi ile Sanatçı Münip Bayraktar’ın `Manyas Gölü Kuşları’ Fotoğraf sergisinin açılışları ile devam eden Tekirdağ 16. Macar Günleri Etkinliği, Budapeşte Eötvös Lorand Üniversitesi Öğretim Üyesi Türkolog-Tarihçi Peter Kövecsi-Olah’ın `Macarların Tarih Bilincinde Prens Rakoczi- Tekirdağ’daki Macar Evinin Satın Alınma Koşulları ve Macar Kamuoyundaki Yansımaları’ konulu sunumun ardından son buldu.