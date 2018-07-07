17 suçtan aranan zanlı yakalandı

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından Kore Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince evde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet çalıntı olduğu değerlendirilen TV ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 zanlı yakalandı. Şahsın uyuşturucu ticareti olmak üzere 17 ayrı suçtan aranma kaydının olduğu ve 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.