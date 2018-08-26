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26 Ağustos 2018 23:34

18 yerinden bıçaklanan Afgan’ın katili yakalandı

Tekirdağ’da geçtiğimiz gün çalıştığı iş yerinde ölü olarak bulunan 18 yaşındaki Afgan uyruklu şahsın cinayet zanlısı yakalandı.

18 yerinden bıçaklanan Afgan’ın katili yakalandı

26 Ağustos 2018 23:34


Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir işletmede çalışan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu Z.S. isimli genç, kaldığı evde 18 yerinden bıçaklanmış halde bulundu. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda Yine Afgan uyruklu olan arkadaşı B.N. (22) ilk ifadesinde bayram alışverişi yaptıktan sonra olay yerine geldiğini ve arkadaşının cansız bedenini bulduğunu söyledi. Ayrıca daha önce aralarında tartışma yaşanan ve aynı iş yerinde çalışan B.Ç.’nin cinayeti işlemiş olabileceğini iddia etti. İfadesine başvurulan B.Ç. suçu kabullenmediğini ve böyle bir şey yapmadığını dile getirdi.


Polis ekiplerinin çelişkili ifade verdiğini düşündüğü B.N.’yi yeniden sorguya alınca bütün suçu itiraf ettiği öğrenildi.




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