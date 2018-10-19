19 Ekim Muhtarlar Günü Ergene'de kutlandı

Ergene'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Marmaracık Mahallesi'nde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesinin ardından 2015 yılından bu yana her sene kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü, Ergene'de de düzenlenen programla kutlandı. Marmaracık Mahallesi'nde gerçekleşen törene Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Menderes Yıldız, Harun Akkan, Ayça Albayraktar, Hülya İnci, Ergene Belediyesi Meclis üyeleri, dernek ve oda başkanları, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Velimeşe Mahalle Muhtarı Mehmet Erkul gerçekleştirdi. Muhtar Erkul'un yaptığı konuşmanın ardından tören son buldu. Tören sonunda Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, mahalle muhtarları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.