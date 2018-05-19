19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Hayrabolu’da kutlandı

Hayrabolu Hükümet Konağı bahçesi önünde gerçekleştirilen tören Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Bülent Şahin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende konuşma yapan Şahin, "19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci Türk istiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir" dedi.

Törene, Hayrabolu Kaymakam İsmail Bayata, Garnizon Komutanı Vekili Adem Yelmen, Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende tekvando ve folklor gösterisi büyük ilgiyle izlenirken, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.