2 bin Süleymanpaşalı oruçlarını birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı

Süleymanpaşa Belediyesi Çınarlı Mahallesi sakinlerini aynı sofra etrafında buluştururken, iftar yemeğine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, eşi Belgin Eşkinat ile birlikte katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, Süleymanpaşa İlçe Başkanı İlker Yağcıoğlu, Tekirdağ Belediyesi eski Başkanı Adem Dalgıç, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Hulusi Özocak ve Mehmet Hilmi İşsever’in de katıldığı iftar öncesi Başkan Eşkinat vatandaşlarla sohbet edip istek ve şikayetlerini dinledi.

İftar öncesi bir konuşma yapan Eşkinat, “Birlik ve beraberliğin yoğun olduğu şu mübarek günlerde kardeşlik duygularımızın daha da artması en büyük arzumuz. Bu tabi ki sizlerle bir araya gelerek olacaktır. 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da her akşam başka mahallemizde vatandaşlarımız ile birlikte oruçlarımızı açıyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin” dedi.

İftar yemeğinin ardından Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurulan pamuk helva, macun ve şerbet ikram stantları büyük ilgi görürken vatandaşlar geleneksel tatları da ücretsiz olarak tatmanın mutluluğunu yaşadılar. Öte yandan Süleymanpaşa Belediyesi Mahalle iftarlarının 23 Haziran Cuma günü Değirmenaltı Mahallesinde verilecek iftar ile sona ereceği kaydedildi.