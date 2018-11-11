2 günde 481 bin TL ceza

Tekirdağ'a gelen Bakan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, “Hiçbir şekilde kimsenin gözyaşlarına bakmamamız lazım. Bazı belediyelere ait, OSB'lere ait tesislerin doğru çalışmadığını gördük ve 481 bin TL civarında bir ceza uygulaması burada yapacağız” dedi.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Bakan Yardımcısı Birpınar, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak'ı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Birpınar burada yetkililerden bilgi aldı. TESKİ Batıksu Arıtma tesislerinde de inceleme yapan Bakan Yardımcısı Birpınar'ı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür vekili Dr. İbrahim İçöz ve TESKİ Genel Müdür Yardımcı İ. Feyzi Ünal karşıladı. Bakan Yardımcısı Birpınar, TESKİ Batıksu Arıtma Tesislerini gezerek, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Harcadığımız para 4 milyar TL civarında”

İncelemeden sonra açıklamada bulunan Bakan Yardımcısı Birpınar, “Türkiye, biliyorsunuz bir yerel yönetim seçimlerine gidiyor. Bu dönem içerisinde Türkiye'deki bütün belediyelerimizin çevre ile ilgili denetlemek üzere çalışma başlattık. Bugün Tekirdağ'dayız. Yine 81 ilimizdeki ilçelerdeki belediyelerimizi ait organize sanayi bölgelerine ait arıtma tesislerini doğru çalıştırıp çalıştırmadığı ve onların faaliyetlerini nasıl yaptıkları, çevreyi kirletip kirletmedikleri, derelere suyu verip vermedikleri ile ilgili geniş ve kapsamlı bir merkezi hükümet çalışması başlatıyoruz. Çünkü bizim 2002'den beri AK Parti iktidarı dönemlerinde özellikle çevre ile ilgili çok fazlaca çalışma gerçekleştirdik. Nehirlerin kirletilmemesi, toprağın havanın ve suyun korunması adına yaptığımız bir sürü çalışma var. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde beri başlattığı çevrecilik anlayışını devam ettirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgilide sırf Tekirdağ'da bugüne kadar 2002'den beri yaptığımız yatırımların sadece atıksu arıtma tesisleri ki bunların sayısı büyük çapta olanlara 25 adettir. Bunlara harcadığımız para 4 milyar TL civarında” dedi.

“Hükümetimizin belediyesi veya muhalif belediye diye bir ayrım da yapmıyoruz”

Parti yada belediyeler arasında hiçbir ayrım yapmadıklarını da aktaran Birpınar, “ Burada herhangi bir şekilde, hükümetimizin belediyesi veya muhalif belediye diye bir ayrım da yapmıyoruz. Sırf burada yaptığımız çalışmalar 4 milyarın üzerinde bir maliyet getirmiştir, bizim hükümete yük getirmiştir. Çünkü Türkiye'nin çok büyük illerinden bir tanesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olmuştur ve burada sadece denizin Marmara'nın kirliliği aynı zamanda Ergene Nehri var biliyorsunuz. Bu Istıranca derelerinden doğup gelen iki kolla birleşip Meriç Nehri'ne oradan da Saroz Körfezi'nde biten bir nehir ve bu nehir maalesef yıllarca kirletilmiş. Ama son 15 sene içerisinde gayretli çalışmalarla burası kontrol altına alınmaya çalışılmış ve yaklaşık çok büyük 10 tane OSB yapıldı ve bu organize sanayi bölgelerinde bundan sonra organize sanayi bölgesi dışında herhangi bir faaliyetin yapılmasına da bizce müsaade edilmiyor. Bu Organize Sanayi bölgelerinde doluluk yüzde 75, 80'lere gelinceye kadar dışarıda herhangi bir fabrikanın yapılmasına da müsaade etmiyoruz. Çünkü dışarıda yapılan fabrika demek, yeniden kirlilik demek. Çünkü her bir tesisin arıtma tesisine ayrı ayrı kontrol etmek büyük zahmet demek. Burada 100'ün üzerinde belki 200'ün 300'ün üzerinde bilmiyoruz ama arıtma tesisi var. Bunların her birini ayrı ayrı kontrol etmek yerine, bunları bir araya getirip belli noktalarda birleştirip oralarda arıtma tesisi yapmayı planladık ve bunu da yüzde 80 oranında başardık. 2019 yılı itibarıyla da bu bölgelerdeki nehirlerin kirletilmemesi noktasında, bu arıtma tesisleri başarılı olacaktır. Ve bunları da biliyorsunuz, Marmara Denizi'ne 45 metre altında ve 4,5 kilometre içeride derin deşarjda arıttıktan sonra vereceğiz. Dolayısıyla bu çalışmalarımızda bitmek üzere” diye konuştu.

2 günde 481 bin TL ceza

Denetimlerin sıklaştırılacağını da aktaran Birpınar, “Hakikaten inanılmaz bütçe ayırdık. Ergene havzasının korunması ve kirletilmemesi ve daha temiz akması için, bu nehrin, buradaki toprağın kirlenmemesi için, suyun kirlenmemesi için, milyarlarca para harcıyoruz. İki gündür yaptığımız denetimlerde de maalesef bazı belediyelere ait, OSB'lere ait tesislerin doğru çalışmadığını gördük ve 481 bin TL civarında bir ceza uygulaması burada yapacağız. Bu sadece bu ile ait değil bundan sonra bütün Türkiye'deki belediyelere, eğer toprağı suyu ve havayı kirletiyorlarsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak belediyeleri ve birlikleri fabrikaları bundan sonra denetleyeceğiz ve çevreyi kirletmelerine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü biliyorsunuz, çevre bizim ortak geleceğimiz, çocuklarımıza içebilecekleri biraz su, kullanabilecekleri biraz su, verim olabilecekleri biraz toprak ve nefes alabilecekleri hava bırakmak istiyorsak, mutlaka bunları koruyup kollamamız lazım. Hiçbir şekilde hiç kimsenin gözyaşlarına bakmamamız lazım. Çünkü bunlar çevreyi kirletiyorlarsa, geleceği karartıyorlardır. Hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, biz peşlerine düşeceğiz ve bunların denetimlerini bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz. Hem yatırım yapıyoruz ama sadece işletmelerini doğru dürüst yapsınlar istiyoruz bu bölgede yapılan denetimleri de sıklaştıracağımızı, sadece bu bölge değil ama havza bazlı olarak Gediz havzasında da aynı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Orada da aynı denetimlerin olacak. Yani nehirlerimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. 481 bin TL bugün ve dünkü yapılan denetimlerde, bu havzadaki fabrikalara belediyelere uyguluyoruz” dedi.