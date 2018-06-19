2 minibüs çarpıştı, 4 yolcu yaralandı

Kaza, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan sahil yolunda meydana geldi. Yelken Kulübü istikametinden otogar yönüne giden 59 M 0164 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, önünde devam eden 59 M 0178 plakalı başka bir yolcu minibüsüne arakadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki yolcu minibüslerinde bulunan kişi hafif şekilde yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

Aynı yönde giden iki minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan yolcular, kaza mahalline gönderilen ambulansların yardımıyla civardaki hastanelere sevk edildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri meydana gelen trafik kazası ile ilgili soruşturma başlattı.