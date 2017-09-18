2. Tekirdağ Süslü Kadınlar Bisiklet Turu başlıyor

İlki İzmir’de düzenlenen, ikinci yılında Tekirdağ’ın da dahil olduğu 28 ile yayılan ve bu yıl ise Türkiye çapında 50 ilde yapılacak tura kadınlar en güzel kıyafetleri ile bisikletlerini de süsleyerek katılacak.

Daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekip farkındalık oluşturmak üzere yola çıkılan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan organizasyonun Tekirdağ ayağını üstlenen Nilay Özbahçeliler, “Geçtiğimiz yıl etkinliğimize ilgi oldukça yüksekti. Özellikle bisikleti sportif anlamda kullanmayan kadınlar ilgi gösterdi. Onlarca kadın Tekirdağ’da, binlerce kadın da Türkiye’nin dört bir yanında etkinlik ile sesini duyurdu. Bizler kadınlarımızın bisikletleri ile yollarda olmasını istiyoruz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Farkındalık oluşturmak ‘Kadın Sokağa çıkarsa dünya değişir’ sözünü gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Petrole dayalı kirlenmenin önüne geçmek gibi bir hedefimiz daha var”

Etkinliğin bir diğer amacının Otomobilsiz Kentler Günü’ne dikkat çekmek olduğunu belirten Özbahçeliler, “Dünyamızda artan petrole dayalı kirlenmenin önüne geçmek gibi bir hedefimiz daha var. Bu hedef kapsamında her yıl Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde düzenlenen ‘Otomobilsiz Kentler Günü’ ile bu konuya dikkat çekiliyor. Bizim etkinliğimiz de bir anlamda ‘Otomobilsiz Kentler Günü’nü destekleyerek petrole dayalı kirlenmeye vurgu yapmak istiyoruz” diye konuştu.

“Bisiklet sadece spor değil aynı zamanda bir ulaşım aracıdır”

Tüm kadınları etkinliğe davet eden Özbahçeliler, “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda bizlerle birlikte olmanızı engelleyecek hiçbir şey yok. Bisikleti olmayan kadınlarımız komşularından, arkadaşlarından, bisiklet kiralayan dükkanlardan etkinlik için bisiklet edinebilir. Ama bizce bir bisiklet satın alarak egzozsuz bir dünyaya merhaba demenin tam zamanı! Bisiklet sadece spor değil aynı zamanda bir ulaşım aracıdır” ifadelerini kullandı.

Tur kısa mesafe ve yavaş tempoda yapılacak

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun detayları ile sözlerini noktalayan organizasyonun Tekirdağ ayağını üstlenen Nilay Özbahçeliler, “Turumuz kısa mesafede yavaş tempoda olacak. Profesyonel bisiklet sürücüsü olmanıza gerek yok. Bisikleti olan tüm kadınlar tura katılabilir. Tek isteğimiz kadınlarımızın kendileri olup bisikletlerini süslemeleri. 24 eylül Pazar günü tüm kadınları sahil dolgu alanına bekliyoruz” şeklinde konuştu.

24 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Tekirdağ sahil dolgu alanında başlayacak etkinlikte “Süslü Kadınlar” Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü’ne kadar pedal çevirip etkinlik alanına geri dönecek.