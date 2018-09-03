200 kişi arasında sürpriz evlilik teklifi

Malkara ilçesinde yaşayan Oktay Karacaoğulları, kız arkadaşı Özge Kızılcık’a unutulmayacak bir sürpriz hazırladı. Oktay Karacaoğulları, kız arkadaşı ile birlikte ilçe merkezindeki bir kafeteryada kendisi ve kız arkadaşının yaklaşık 200 arkadaşıyla bir araya geldi. Karacaoğulları, hazırlanan video ve konfetiler eşliğinde kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Özge Kızılcık’ın cevabı ise ’Evet’ oldu. Evet yanıtının ardından büyük sevinç yaşayan Karacaoğulları, getirdiği yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Konfetiler eşliğinde dans eden genç aşıklar, unutulmayacak bir gece yaşadı.