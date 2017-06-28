200 metre yarışlarında Türkiye Şampiyonu Süleymanpaşa’dan çıktı

20-21 Haziran tarihlerinde 38 ilden 150’si kadın 217’si erkek olmak üzere toplam 367 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Turkcell Türkiye Gençler Şampiyonası’nda 200 metre branşında mücadele eden Süleymanpaşa Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm branşı sporcusu Begüm Yılmaz, 26.87’lik derecesi ile tüm rakiplerini geçmeyi başardı.

Türkiye’yi Balkan Şampiyonasında temsil edecek

Atletizm Antrenörü Bayram Kırboğa eşliğinde çalışmalarını sürdüren Begüm Yılmaz, Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra başarısı ile önümüzdeki günlerde Romanya’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası’nda da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.