2017-2018 sezonunda MHK’dan Tekirdağlı 16 isme görev

Buna göre Tekirdağ’dan Ali Akkor, A Klasman Yardımcı Hakemi olarak görevlendirildi. Listede yer alan diğer isimleri de göz ününe aldığımızda Tekirdağ’dan 16 hakem, yeni sezonda çeşitli liglerde görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanları yayımlandı. Buna göre Tekirdağ Bölgesi hakemlerinden Mehmet Ali Akkor, A Klasman Yardımcı Hakemi olarak listelerde yer alırken, Mehmet Ali Özer de C Klasman Hakemi olarak görevlendirildi.

Diğer hakemler Serkan Eryılmaz, Levent Buğra Vartemel ve Mete Aylıoğlu Bölgesel Lig Hakemi, Serkan Ayan, Ümit Malak, Murat Varal, Ceyhan Üçüncü ve Tugay Tünaydın Bölgesel Lig Yardımcı Hakemi olarak görevlendirildiler. Listede bulunan Neslihan Muratdağı da Kadın Bölgesel Hakemi olarak yer aldı.

Kamil Dertop’un Tekirdağ Bölgesi’nden Klasman Gözlemci olarak yer aldığı listede Levent Bedir, Hasan Günay Bakırcı, Osman Kaya ve Mehmet Ali Şenol da Bölgesel Lig Gözlemcisi olarak yer aldılar.