2017 Yelken Yarışları’nda Avrupa’nın gözü Tekirdağ’da olacak

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen Rodosto Kupası Yelken Yarışları’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlemek için harekete geçtiklerini açıklarken aynı zamanda Tekirdağ’ın 50. Balkan Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacağının müjdesini verdi.

Tekirdağ Yelken İl Temsilcisi Birol Uzel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Komodoru Göksel Karaevli, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Yöneticisi Emre Karslı ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ı makamında ziyaret etti.



3. Rodosto Kupası Yelken Yarışları 20-24 Temmuz’da yapılacak

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü işbirliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Rodosto Kupası Yelken Yarışları’nın detaylarının planlandığı toplantıda, 3. Rodosto Kupası Yelken Yarışları’nın 20-24 Temmuz tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.

Geçtiğimiz yıl dört ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığı Rodosto Kupası Yelken Yarışları’na bu yıl 10 ülkeden katılımın beklendiği ifade edilirken sporcu sayısın 250 ile sınırlanacağı ve yarışların sadece optimist kategorisinde yapılacağı açıklandı.



50. Balkan Şampiyonası Yelken Yarışları’nın da ev sahibi Tekirdağ olacak

Öte yandan geçtiğimiz yıl Tekirdağ’da yapılan başarılı yarışlar sayesinde 50. Balkan Şampiyonası Yelken Yarışları’nın da Tekirdağ’da yapılacak olması ile ilgili hazırlıklar da görüşülürken yarışların 5-10 Eylül tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.



7 ülkeden 385 sporcu Balkan Şampiyonluğu için mücadele edecek

7 ülkeden 385 sporcunun katılacağı 50. Balkan Şampiyonası Yelken Yarışları’nın detaylı programının ise şubat ayında Türkiye Yelken Federasyonu’nun Tekirdağ’da yapacağı toplantının ardından açıklanacağı belirtildi.