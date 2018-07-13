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13 Temmuz 2018 14:45

2018 Marmara X-Trial Kupası Yarışı ertelendi

Çorlu’da gerçekleştirilmesi planlanan 2018 Marmara X-Trial Kupası 2.

2018 Marmara X-Trial Kupası Yarışı ertelendi

13 Temmuz 2018 14:45

Yarışı ertelendi.


Çorlu Belediyesi ve Trakya Offroad Kulübü Derneği (TRAKOFF) işbirliği ile 21 - 22 Temmuz 2018 tarihlerinde Şahpaz Mahallesi’nde bulunan Çorlu Belediyesi Off-road Yarış Pisti’nde organize edilen 2018 Marmara X-Trial Kupası 2. Yarışı, 8 Temmuz 2018 Pazar günü Çorlu’da yaşanan tren kazası ve vatandaşların içinde bulunduğu yas hâli sebebiyle ertelendi.


Yarışı düzenleyen TOSFED, Çorlu Belediyesi’nin talebini olumlu karşılayarak Şahpaz Mahallesi’ndeki Çorlu Belediyesi Off-road Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek yarışların 1-2 Aralık 2018 tarihine ertelendiğini duyurdu.




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