Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Süleymanpaşa Gençlik Merkezi’nde Haziran ayı başında başlayan yaz kursları, 8 haftalık eğitimin ardından düzenlenen törenle sona erdi. Gerçekleştirilen yaz kursları bünyesinde yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk, satranç, mental aritmetik, resim, drama, halk oyunları, keman, piyano, bale, yan flüt ve gitar kurslarının yanı sıra İngilizce, Kod Atölyesi ve Kâğıt Telkâri ile Ebru-Deri kursları da açılarak Süleymanpaşa Belediyesi yaz kurslarının 21 branş ile daha geniş kitlelere ulaştı. Spordan sanata, mental aritmetikten kod atölyesine kadar 21 farklı branşta bin 700 öğrencinin faydalandığı yaz kurslarının kapanış törenine katılan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, çocukların ürettikleri eserleri inceleyip yetenekleri doğrultusunda aldıkları eğitimler hakkında bilgi aldı. Düzenlenen törende çocuklara ve velilere yönelik bir konuşma gerçekleştiren Başkan Eşkinat, konuşmasında şunları söyledi:

"21 branşta bin 700 çocuğumuzun, gencimizin yaz aylarında faydalı işler yaptığı, zararlı alışkanlıklardan uzak durduğu bir süreci memnuniyetle geçirdik. Geçen sene sayı bin 400’dü. Bu sene bin 700 oldu. Demek ki Süleymanpaşa’nın çocuklarının daha fazla gençlik merkezine, daha fazla çocuk kulüplerine ihtiyacı var. Bunları öncelik olarak ele almak lazım. Diğerleri her zaman yapılır ama bu çocuklar her gün 1 gün daha büyüyorlar. Onları bu topluma yararlı, üretken, bu ülkeyi kalkındıracak ve sevdikleri işleri yapan çocuklar olarak yetiştirmek de hem aileler olarak sizin, hem de yerel yöneticiler olarak bizim görevimiz. Bu nedenle biz istiyoruz ki en azından bizim şehrimizde dünyaya gelen çocuklarımız imkanları sonuna kadar kullansınlar, bu dünyadaki amansız yarıştan mağlup olmadan çıksınlar. İşte bu etkinlikler de onlardan 1 tanesi. Süleymanpaşa Çocuk Kulübü 8 bin üyesiyle Trakya’nın en büyük sivil toplum örgütünü oluşturdu. Bunu sizin çocuklarınız başardı. O çocuklar kendi demokratik gelişimlerini de sürdürüyorlar. Bizim yaşadığımız eksiklikleri onlar yaşamasın, onlar daha adil, daha eksiksiz bir Türkiye’de yaşasın diye uğraşıyoruz. Bizim de siz ailelerin de hepimizin temel derdi bu."

“Bu kaderi hep beraber değiştireceğiz’’

Başkan Eşkinat, "Gören de göremeyen de, duyan da duymak istemeyende görüyor ki Süleymanpaşa’da farklı bir yerel yönetim var, bu yerel yönetim çocuklarla beraber büyüyor. Önümüzdeki dönem daha da geliştireceğiz. Her çocuğumuza kreş imkanı vereceğiz. Her çocuğumuza bir enstrüman çalma, her çocuğumuza yeteneğini geliştirme, her çocuğumuza yabancı dil, teknoloji imkanı sağlayacağız. Kimse kusura bakmasın artık biz kötülerle yaşamaya alıştık. Ancak çocuklarımız kötülerle yaşamaya mahkum değil. Bu kaderi hep beraber değiştireceğiz. Birbirimizin düşüncesine farkına, rengine aldırış etmeden Tekirdağlı olarak, Trakyalı olarak ama önce Süleymanpaşalı olarak bu çocukları hayata iyi yetiştireceğiz" dedi.

Çocukların çok sevilmesi gerektiğini belirten Başkan Eşkinat, "Burada olan herkesten tek bir ricam var. Çocukları çok sevin. Sadece kendi çocuğunuzu değil, tüm çocukları çok sevin. Bir gün emekli olduğumuzda onlar bizi daha güzel bir şehirde yaşatsınlar. Onlar çok çalışıp da bütün kaynaklarını yurt dışından gelen teknolojiye harcamasınlar. Onlar teknoloji üretsinler. Onlar da tatil yapabilsinler, onlar da çocuklarına daha iyi imkanlar sunabilecek düzeyde gelişsinler. İşte bütün mesele bu" şeklinde konuştu.

"Bu çocuklar bizim geleceğimiz ve hep birlikte çok güzel bir gelecek inşa ediyoruz"

Başkan Eşkinat sözlerini şöyle tamamladı:

"4 buçuk yıldır, ekibimle beraber Süleymanpaşa Belediyesinde Süleymanpaşalı çocuklara ve halkımıza yönelik yaptığımız işler için gurur duyduğumuzu açıkça söylemek istiyorum. Hep diyorlar ya yol. Cumhuriyet tarihinde Tekirdağ Belediyeleri tarafından yapılmış yoldan daha fazla yol yaptık. Tüm Tekirdağ Belediyelerinin yaptığının toplamından fazla yeşil alan yaptık. Bu zaten bizim görevimiz. Yol bugün var yarın yok. Ama bu çocuklar bugün var yarın daha farklı var olacaklar. İşte ortak noktamız bu. Bu çocuklar bizim geleceğimiz ve hep birlikte çok güzel bir gelecek inşa ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum.”

Kursiyerler hünerlerini sergilediler

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın konuşması veliler ve çocuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Başkan Eşkinat’ın konuşmasının ardından Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı mini bir konser verirken, bale öğrencileriyle başlayan gösterilerde neredeyse tüm kursiyerler hünerlerini gösterme fırsatı buldu. Gösteriler sonrası tüm öğrenciler katılım belgelerini teslim aldı ve yaz kursunu başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.