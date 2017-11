24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, öğretmenliğin sadece bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, “Başöğretmen Atatürk’ün ’Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir’ vecizesinde de açıkça ortaya koyduğu gibi öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren, yetiştirdiği nesillerle geleceğimize yön veren kutsal bir meslek grubunun mensuplarıdır diyerek yücelttiği öğretmenlerimizin bu ülke ve aziz milletimiz için yaptıkları hiçbir maddi kıymetle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Sizler yılın sadece bir gününde değil her anında hatırlanması gereken güzide bir topluluğun, kutsal bir mesleğin üyelerisiniz. Başöğretmen Atatürk’ün, ’Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirin’ nasihatine bağlı kalarak, yılmadan usanmadan çalışan tüm öğretmenlerimizin ve bütün eğitim camiamızın Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ebediyete göçmüş öğretmenlerimizin de aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak mesajında, “Yeni nesilleri yarınlara hazırlayarak, geleceğimizin şekillenmesinde önemli bir görev üstlenen, eğitim ordumuzun fedakar neferleri olan öğretmenlerimizin en onurlu günü olan 24 Kasım Öğretmenler Gününü hep beraber kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarımızı eğiten, onların meslek sahibi olmalarını ve toplum için yararlı bir birey haline gelmesini sağlayan öğretmenlerimiz, insanlık için kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Çocuklarımızın hayatlarında ve geleceklerinin şekillenmesinde öğretmenlerimiz, anne ve babalarından sonra en önemli insanlardır. Çağdaşlaşmayı ve gelişmeyi esas alan Cumhuriyet felsefemizde eğitim-öğretim ve öğretmenlerimizin çok büyük önemi vardır. 24 Kasım 1928’de Başöğretmen unvanı ile onurlandırılan Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ’Öğretmenler, yükselen yeni nesil sizin eseriniz’ olacaktır diyerek, Cumhuriyet nesillerini öğretmenlerimize emanet etmiştir. Eğitim ve öğretim seferberliği, aydınlanma meşalesini taşıyan fedakar öğretmenlerimizin üstün gayretleriyle yurdumuzun dört bir yanına yayılmıştır. Güç koşullar altında yurdumuzun her yerinde özveri ve sabırla çalışan öğretmenlerimiz, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirmektedirler. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma idealiyle var güçleriyle mücadele eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “başöğretmenlik” unvanın verilişinin de yıldönümü olduğunu da dile getirerek, “Ülkemizdeki tüm öğretmenlerin Başöğretmeni, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 24 Kasım 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ederek öğretmenlik mesleğine verdiği değeri göstermiştir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ ifadesinde olduğu gibi, öğretmenler gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız en büyük gücümüzdür. Bilgi çağının öğretmenlerimize de yeni görevler yüklediği bir gerçektir. Bilgi sahibi olmak, öğretmenlik mesleğine yeni boyutlar kazandırmakta ve sorumluluklar yüklemektedir. Öğretmenlerimizin toplumumuzu daha ileri noktalara taşıyacak yeni nesilleri bilgi çağı ışığında yetiştireceğine olan inancım tamdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin, büyük emeklerle eğitim ve öğretimlerini sağlayan bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına, hak ettikleri saygı ve değeri eğitime sunacağımız katkılarla göstermeliyiz. Bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenimizin sonsuz olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, mesleklerini icra ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin çocuklarına uzun yıllar eğitim vermiş emekli öğretmenlerimiz ile halen görevleri başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.