24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Valilik önünde kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü törenine, çok sayıda öğretmen ve öğrencinin yanı sıra, Tekirdağ Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve ilçe Milli Eğitim müdürleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından Atatürk anıtına çelek bırakılmasıyla program son buldu.