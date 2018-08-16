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16 Ağustos 2018 17:53

244 polisle 11 ilçede eş zamanlı operasyon

Tekirdağ’da huzurlu bayramlar uygulaması kapsamında, 11 ilçede 244 polisle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

244 polisle 11 ilçede eş zamanlı operasyon

16 Ağustos 2018 17:53


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve 11 ilçede eş zamanlı olarak 09.00/11.00 15.00/17.00 ve 21.00/23.00 saatleri arasında Huzurlu Bayramlar Uygulaması gerçekleştirildi.


22 sabit noktada gerçekleştirilen uygulamaya, 244 personel, 51 ekip katıldı. Uygulama ile genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile halkın Kurban Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi, aranan şahısların ve suç unsurlarının yakalanabilmesi amaçlandı. Uygulama sonucunda, bin 815 kişi kontrol edilerek arandığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. 52 umuma açık yer denetlenerek 1 umuma açık yer hakkında işlem yapıldı. 522 araç kontrol edilerek 5 araç trafikten men edildi. 2 şahıs ve 39 araca adli-idari ve trafik yönünden 7 bin 334 TL cezai işlem uygulandı.




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