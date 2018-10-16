25 kişinin öldüğü tren kazasının bilirkişi raporu açıklandı

8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin bilirkişi raporu açıklandı. Raporda kazanın bilirkişi raporu açıklandı. 33 sayfalık raporda makinistlerin kazada kusurlu olmadıkları, 4 TCDD personelinin ise asli kusurlu bulunduğu bilgisine yer verildi.

Raporda kazanın oluş şekline ilişkin bilgilere yer verilerek, “Uzunköprü - Halkalı seferini yapan 12703 sefer sayılı yolcu treni 1 elektrikli lokomotif ve 6 adet pulman koltuklu vagondan teşkil edilen diziyle 360 yolcuyla ve 6 mürettebattan oluşan tren dizisi Muratlı - Çorlu istasyonları arasında dolgulu kesim üzerinde seyir halindeyken Sarılar Köyü Mevkii'nde raydan çıkarak ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelmiştir” denildi.

Menfez ve hat Osmanlı döneminde yapılmış

Bilirkişi raporunda demiryolu hattının Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş ve günümüzde hala yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tek hat işletmeciliği yapılan bir hat olduğu belirtildi.

Kaza anında makinist 10 santim havaya sıçramış

Kazaya ilişkin olarak lokomitifte yer alan kamera görüntülerinin incelendiği bilgisine de yer verilen bilirkişi raporunda, “Lokomotif kamera görüntüler incelendiğinde kaza kesiminden önceki ve sonraki koyu renkli kazanın meydana geldiği bölgenin ise açık renkli olduğu dolayısıyla tren dizisi geçmeden önce demiryolu hattına ait balast ve dolgu malzemesinin mansap tarafına doğru sürüklendiği ve treavers + raydan oluşan çerçevenin askıda kaldığı kanaatini güçlendirmektedir. Ayrıca katener direğinin temelinin de ortaya çıkmış olması kesimdeki balast ve dolgu malzemesinin kazadan önce sürüklendiğini doğrulamaktadır. Lokomotif kabin içindeki kamera görüntüleri incelendiğinde, askıda kalan çerçeve üzerinde lokomotifin geçişi esnasında makinistin koltuktan yaklaşık 5 - 10 santim yükseldiği ve tekrar koltuğuna oturduğu net bir şekilde görülmüştür. Dolayısıyla hat geometrisinin düşey yöndeki bozulmasının lokomotifin geçmesi ile oluştuğu kanaatini güçlendirmektedir” denildi. Makinistin hatta bir anormallik olduğunu hissetmesi ile birlikte kamera görüntülerinden seri fren yaptığı hareketlerinden anlaşılmaktadır ancak teknik olarak fren yapmadan önce tren dizisi makinistin intikal -reaksiyon süresi boyunca yol aldıktan sonra fren yapabileceği unutulmamalıdır” denildi.

Kazadan 10 gün önce uyarı bildirilmiş

Kazanın meydana geldiği tarih olan 8 Temmuz 218 tarihinden 10 gün önce 29 Temmuz 2018 günü çeşitli uyarıların yer aldığı metnin bölge müdürlüğüne gönderildiği bilgisine de yer verilen bilirkişi raporunda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü'nde Servis Müdür Vekili olarak görev yapan Mümin Karasu'nun 29 Haziran 2018 tarihinde hazırladığı turne raporunda kaza ile ilgili olabileceği düşünülen şu konulara dikkat çekilmiştir. Köprü ve menfez periyodik muayenelerinin zamanında yapılarak tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, köprülerde bulunan servis yollarında geçiş veya yürüyüşe engel kaplama ve diğer olumsuzlukların giderilmesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den alınan bilgilerde önümüzdeki günlerde ve yaz dönemi içinde aşırı yağmur yağışlarının olabileceği bilgisi alınmıştır. Meydana gelen yapışlar lokal ve tropikal iklim yağışları gibi yağış miktarı çok yüksek ve hortum şeklinde olup, yağış ve hortumun meydana geldiği yerlerde çok fazla hasar - zarara sebep olmaktadır. Bu nedenle özellikle meteorolojiden hava durumunun takip edilerek sicilli yarma ve dolgu şervlerinin akma ve heyelan tehlikesine karşın gözetim ve kontrol altında tutulması, kritik olan hava durumlarında nöbetçi bırakılması, gerekirse makinistler ve TSİ kumanda merkezleriyle iletişime geçilerek hava ve yol durumunun takip edilmesi, doğal afetlerin kazaya sebep olmadan önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu gibi olağanüstü durumlarda gerekli görülen yerlerde kontrollerin arttırılması” ibarelerine yer verilmiştir.

Makinistler kusurlu değil

Çorlu'da yaşanan tren kazasına ilişkin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının oluşturduğu bilirkişi heyetinin raporunda TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olarak görev yapan Özkan Polat yine yol bakım şefliğinde hat bakım ve onarım memuru olarak çalışan Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçtiğimiz Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ın kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunduğu kaydedildi. Makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin'in kazanın meydana gelmesinde kusurlu olmadıkları belirtildi.

Bilirkişi heyetinde İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bekir Sıddık Binboğa Yarman, İstanbul Gelişim Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Araştırma Görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi Engin Bıçakçı, İnşaat Mühendisi Hakan Bozbulut ve Serbest Makine Mühendisi Bedri Duman yer aldı.