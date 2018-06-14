27 yeni otobüs Tekirdağlıların hizmetine sunuldu

Karlı, Uzunhacı, Bahçeağıl, Yanıkağıl, Karaağaç, Kapaklı ve Büyükyoncalı güzergahında hizmet verecek olan otobüsler vatandaşların kırsal mahalleler arasında konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlayacak. Çorlu Belediyesi önünde düzenlenen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, TEKPARK Genel Müdürü Ali Osman Yaşar, Tekirdağ Belediyesi Eski Başkanı Adem Dalgıç, Çorlu Belediyesi Eski Başkanı Ünal Baysan, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"27 otobüs ile araç sayımız 155’e çıkacak"

TEKPARK Genel Müdürü Ali Osman Yaşar, çalışma sistemi ve ulaşım ağı ile ilgili katılımcıları bilgilendirerek "Bugün hizmete sunacağımız 27 otobüs ile araç sayımız 155’e çıkacak. Yeni araçlarımızla yeni güzergahlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu duygularla filoya katılan araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şoför arkadaşlarımıza kazasız seferler, vatandaşlarımıza konforlu ve hayırlı seyahatler diliyorum. Bu vesile ile gelecek Ramazan Bayramızı da kutluyorum" dedi.

"Çorlu ilçesi sorunları ötelenmemesi ve hemen çözülmesi gereken bir ilçemiz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Çorlu ilçesi sorunları ötelenmemesi ve hemen çözülmesi gereken bir ilçemiz. Çorlu trafiğinin bu araçlarla beraber bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor. Çorlu ilçemize çok güzel bir otogar kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Hizmetlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Yeni kurulan bir büyükşehir belediyesi olarak 1 katrilyon 620 trilyon TL’lik 172 projemiz verdiğimiz hizmetlerin gücünü ortaya koyuyor. Tekirdağ bu kadar yatırıma rağmen hala yatırım istiyor. Tekirdağ alt yapı sorununu 2017’de bitiriyorsa,`Türkiye’ye çağ atlattık’ diyenlerin mesajlarını verirken çok iyi düşünmeleri gerekir. Bir takım sıkıntılar elbette yaşanacak. Fakat yaşanan sıkıntıların siyasal rant olarak kullanılmasına üzülüyorum. Bu hizmetlerin başarısı bu görevi bizlere layık gören halkımızındır. Gelecek Ramazan Bayramınızı kutluyor, otobüslerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından alkışla açılış kurdelesi kesildi.