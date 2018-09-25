3 ay takip edildiler, binlerce kök zehirle yakalandılar

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü üç ay teknik ve fiziki takibin sonunda zehir tacirlerine darbeyi vurdu. Jandarmanın detektör köpeği Limit'in ise operasyondaki başarısı göz doldurdu.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Hayrabolu ilçesi Karakavak Mahallesi Öküzce kaynağı mevkiinde kenevir ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte arama yapıldı. Şüphelilerin evlerinde araçlarında ve Öküzce kaynağı mevkiinde yapılan armalarda arazide 37, 240 gram kubar esrar, 300 gram toz esrar, 16 bin 480 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca su motoru, 20 metre su borusu ve 5 adet fıskiye bulundu. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yapılan başarılı operasyonda E.U., İ.K., C.L. ve Ç.C. gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler, merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ, Barbaros mahallelerindeki torbacı diye tabir edilen satıcılara yönelik operasyonda ise 3 kişiyi gözaltına aldı.