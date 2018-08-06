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06 Ağustos 2018 10:24

3 ayda 11 milyon kişi seyahate çıktı, toplam harcama 6 milyar TL

TEKİRDAĞ (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 2018’in ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 11 milyon 876 bin kişi seyahate çıktı.

3 ayda 11 milyon kişi seyahate çıktı, toplam harcama 6 milyar TL

06 Ağustos 2018 10:24



Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 11 milyon 876 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,3 artarak 15 milyon 486 bin seyahat olarak gerçekleşti.



Seyahate çıkanlar, ortalama 407 TL harcadı



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,3 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 407 TL oldu.



Seyahate çıkanlar, 6 milyar 300 milyon 922 bin TL harcadı



Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarak 6 milyar 300 milyon 922 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların %94,2’sini 5 milyar 936 milyon 291 bin TL ile kişisel harcamalar, %5,8’ini ise 364 milyon 631 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.



Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %68,7 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada %15,9 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise ile %8,7 ile “sağlık” yer aldı.



Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 92 milyon 187 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 254 bin geceleme ile “otel” yer alırken, “kendi evi” 6 milyon 982 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.




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