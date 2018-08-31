3. Geleneksel Sünnet Şöleni büyük coşkuya sahne oldu

Geleneksel Sünnet Şöleni, büyük bir coşku ile gerçekleşti.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik gerçekleştirilen sünnet şöleninde 17 çocuk erkekliğe ilk adımı atarken, düzenlenen şenliğe Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat’ın yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları ile meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, aileler ve davetliler katıldı. Animatörler tarafından çocuk oyunlarının oynanması ile başlayan şölende palyaçolar ve Mutlugiller’in kahramanları Saatçi Dede, Kiraz Nine, Ali ve Şirin maskotları çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

"Onlar Süleymanpaşa’nın çocukları"

Sahil Amfi Tiyatro yanındaki alanda gerçekleştirilen şölenin açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat "Bu akşam bizim için çok özel bir gece. Bugün çocuklarımızın ilk mürüvvetlerini görüyoruz. Onlar bizim, onlar Süleymanpaşa’nın çocukları. Onlar en iyisine layık. Bizler de elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz. Bu akşam onların bu mutlu gecesine sizler de katılarak katkı verdiğiniz, bizlerle birlikte bu mutluluğu paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Eşkinat’ın konuşmasının ardından sünnet olan çocuklar aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat çocuklara bisiklet, Tekirdağ Muhtaç Çocukları Koruma Derneği ise sürpriz paketler hediye etti. Bütün sünnet çocukları ile birlikte pasta kesiminin de gerçekleştiği 3. Geleneksel Sünnet Şöleni’nde, davetlilere kavurmalı pilav, içecek ve pasta ikramı yapıldı. Sunulan ikramların Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi tarafından hazırlandığı belirtildi.

İkramların ardından aynı zamanda şölenin sunuculuğunu da üstlenen Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Şefi Salih Demirci, sevilen şarkılardan oluşan repertuvarı ile davetlilere eğlence dolu bir gece yaşattı. Davetlilerin ve sünnet olan çocukların doyasıya eğlendiği şölen, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.