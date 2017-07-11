3 kişiye çarpıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Nusratiye Mahallesi Alipaşa Caddesi’nde yol kenarında bekleyen 3 kişiye 39 ES 566 plakalı otomobil çarptı. Yola savrularak yaralanan M.T., F.K. ve İ.K.’ya çevredekiler müdahale etti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrılırken kaza sonrası yaşanan karmaşa sırasında otomobilin sürücüsü de kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşların meraklı davranışları nedeniyle 112 ekipleri zaman zaman yaralılara müdahale etmekte zorluk yaşadı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Trafik Büro Amirliği ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlatırken araç sürücünün yakalanması için çalışma sürüyor.