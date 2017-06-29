3. Uluslararası RODOSTO CUP Yelken Yarışları 20 Temmuz’da başlıyor

Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları (RODOSTO CUP) düzenlenecek.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek ve beş gün sürecek 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları’nda 6 ülkeden katılacak 233 sporcu şampiyonluk için mücadele edecek.

6 ülkeden 233 sporcu yarışacak

3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken Yarışları kapsamında; Türkiye, İtalya, İsveç, Sırbistan, Ukrayna ve Tayland’dan yaşları 7-15 arasında değişen 233 sporcu optimist kategorisinde yarışmak üzere Süleymanpaşa’ya gelecek.

Cherry Cup heyecanı yaşanacak

3. RODOSTO CUP Yelken Yarışları bünyesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Cherry Club Cup yarışları da organize edilecek. 2. Cherry Club Cup kapsamında, RODOSTOCUP’ta yarışan kulüplerin en iyi sporcuları birbirleriyle mücadele edecek.

Önümüzdeki günlerde yarış programı ile ilgili detayların açıklanacağı belirtilirken, yarış gününe kadar kayıtların devam ettiği, katılacak sporcu sayısının artmasının beklendiği bildirildi.