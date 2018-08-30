30 Ağustos Zafer Bayramı Çorlu’da kutlandı

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen ilk törende Çorlu Kaymakamlığı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı ve Çorlu Belediyesi çelenkleri Atatürk Anıtı’na anıta sunuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Çelenk sunma töreninin ardından Çorlu Kaymakamlığı yeni hizmet binasında tebriklerin kabulü töreni gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen törende Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, resmi kurumların temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Kaymakamlık makamındaki törenin ardından Omurtak Caddesi’nde yapılan etkinliklerle devam etti. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, tören aracı ile halkı ve tören kıtalarını selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından Çorlu Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri ile Çorlu Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekipleri gösterilerini sergiledi.

En büyük alkış Mehmetçiklere

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü dolayısıyla Çorlu’da düzenlenen törenlerde en büyük alkışı her zaman olduğu gibi Mehmetçikler aldı. Resmi geçit töreninde yer alan askeri birlikler töreni izleyen vatandaşlar tarafından adeta alkış yağmuruna tutuldu. Tankların da yer aldığı geçit töreninde Türk mühendislerinin eseri olan Fırtına ve Atılgan da boy gösterdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, askeri bandonun çaldığı askeri marşlar eşliğinde tören birliklerinin yapmış olduğu geçit töreni ile son buldu.