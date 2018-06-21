33 STK’dan Cumhur İttifakına destek açıklaması

Çorlu STK Platformu basın açıklaması yaparak, seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından oluşturulan Cumhur İttifakını destekleyeceğini açıkladı.

Cumhur İttifakının milletin, ümmetin itibarı olduğunu kaydeden İlim Yayma Cemiyeti Çorlu Şubesi Başkanı da olan Çorlu STK Platformu sözcüsü Kurtuluş Ay, "Etiyopya’da ismini hiç duymadığımız Sidemo Bölgesinde Şeyh Muhammet bir gece vakti el açmış Rabbine yalvarıyor, -Allahı’m sen Türklere ve Türkiye’ye yardım et- diye. Hindistanlı Alim Selman el-Hüseyni de Hindistan’dan aynı duaya katılıyor. İdlib’e giren Mehmetçiğimizi gözyaşları ile iki eli semada karşılayan anneler Fatih’in torunlarını bize gönderen Rabbim sana şükürler olsun diyerek sevinç gözyaşlarına boğuluyorlar. Filistin’de siyonist köpeklerce parça parça edilmeye çalışan yiğit Filistinlinin, Türk bayrağı ile İsrailli katillerin üzerine atılmasının altında yatan manevi gücün kaynağını bilen var mı? Bugün Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Kosova’da ve daha ismini, yerini bilmediğimiz nice coğrafyada Türkiye için Türkler için nice dua, semaya mirac olmakta. Çünkü Türkiye sadece bir ülke değil, Türkiye sadece Türklerin değil. Türkiye demek, mazluma umut, ezilene şefkat, yersize yurt, açlığa aş demek. Türkiye demek, yiğitçe, dürüstçe ve mertçe dünya beşten büyüktür diyebilmektir. Tüm bu düşüncelerle millet olarak 24 Haziran’daki tam bağımsız Türkiye’nin doğuşunun arifesini yaşıyoruz. Bugün de en güçlü silahları olan dövizle, ekonomiyle ve dokuz milletten teröristlerden oluşan ordularıyla yine kapımıza dayandılar. Çorlu Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizler de aynı sarsılmaz iradeyle diyoruz ki Türkiye son kale. Çorlu Sivil Toplum Kuruluşları olarak bu tarihi süreçte istikrar ve mazlumlar için devam diyor ve Cumhur İttifakını destekliyoruz" dedi.

"PKK, DEAŞ, FETÖ gibi maneviyatımıza ve kardeşliğimize saldıran Truva atlarıyla etkin mücadelenin yolu Cumhur İttifakı"

İttifakı destekleme sebeplerini de sıralayan Ay, "Çünkü, güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye’nin, bu ülkenin hamuruna altı oklavasıyla şekil verip bilgeliğini ve görüşünü milli olmayanlara hizmetkar kılıp, milletinin bekasına hendek kazanlara, yoldaş olanlarla değil, ustalıkla devletine sahip çıkarak birlik çatısı altında halkıyla kardeş olanlarla mümkün olacağına inanıyoruz. İnsan haklarına ve inançlara olan saygının seçilmek uğruna her gün cuma namazına gidenlerle değil, beş vakit ve yedi iklimde dualarda semaya yükselenlerle mümkün olacağına inanıyoruz. Ekonomik kalkınmanın ve müreffeh bir Türkiye’nin mevcut projeleri durdurarak ve sonlandırarak değil yeni projelerle ülkenin çağdaşlığına ve atılımına yeni kazanımlar eklemekle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu necip milletin 40 yıldır başına bela edilmiş terör belasından kurtulmasının tek yolunun milli ve yerli savunma sanayisindeki atılımların devam etmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bizler güçlü bir ordunun apolet söken iradeyle değil, silahlı kuvvetlerine çağın ötesinde imkan ve kaynaklar sağlayarak o apoletleri düşmanlarına yediren bir iradeyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu kadim medeniyetin benzinle ve mazotla değil, kardeşlikle ve dostlukla yüceleceğine inanıyoruz. Batı uygarlığı ve Batı demokrasisi kılıfı içinde içimize sokulan PKK, DEAŞ, FETÖ gibi maneviyatımıza ve kardeşliğimize saldıran Truva atlarıyla etkin mücadelenin Cumhur İttifakı ile mümkün olacağına inanıyoruz. Sanayi, tarım ve turizm alanlarında ülkemizin dünyada söz sahibi olabilmesinin tek yolunun sağlam ve istikrarlı bir hükümet sistemiyle mümkün olabileceğine inanıyoruz. İstihdama ve yatırımlara ivme kazandıracak büyük projelerin ancak bu millete hizmetkar olanlarla mümkün olabileceğine inanıyoruz. 24 Haziran yeni Türkiyesi’nde 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan gibi kendi iradesine pranga vuran, milletinin değerlerini ve inancını yine milletine karşı silah olarak kullanan post modern zihniyetlerin bir daha hayat bulmayacağına inanıyoruz. Bizim gibi görünen, bizim gibi yaşayan ancak ruhu, gönlü ve vicdanı bizden olmayan Hristiyanlığı ve Müslümanlığı sentezleyerek Hrislümanlığı icat edenlerin, efendilerinin ülkelerinde kilise kilise dolaşarak kendilerine verilecek bir sonraki görevlere hazırlandıklarını gördükçe Cumhur İttifakı’nın ne denli önemli olduğuna inanıyoruz. 15 Temmuz gecesi dolunayı görüp kurda dönüşenlerin nasıl kendi insanlarının kanlarını döktüklerine ve etlerini parçaladıklarına şahit olduk. Devletinin emanet ettiği araçlarla savaşta düşmana dahi sergilenmeyecek bir ruh haliyle halkının kanını akıtanların cumhur ittifakında yaşama şansı bulmayacağına inanıyoruz. Son yıllarda şehir hastaneleriyle, binlerce yeni derslikle ve adalet saraylarıyla sağlıkta, eğitimde ve adalette çağı yakalamış anlayışların ve yatırımların devam etmesini istiyoruz. Sonuç olarak Çorlu Sivil Toplum Kuruluşları olan bizler, kökünü şanlı tarihinden ve kadim kültüründen alan Türkiye Cumhuriyeti çınarının, yeni bir dünyanın şekillendiği günümüzde 24 Haziran gecesi köklerinden aldığı güçle filizlenip boy vereceğine inanıyor ve bizler Cumhur İttifakına destek vererek bir karınca misali bu ulvi davaya su taşıdığımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyor ve diyoruz ki, Cumhur İttifakı milletin ve ümmetin itibarıdır" diye konuştu.