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363 ve 364 no'lu kardeşler babalarına kavuştu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde anneleri tarafından kaçırılarak DEAŞ’a götürülen ardından Bağdat’ta cezaevinde oldukları tespit edilince Dışişleri Bakanlığınca Türkiye’ye getirilen 2 kardeş babalarına kavuştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anneleri tarafından kaçırılarak DEAŞ'a götürülen ardından Bağdat'ta cezaevinde oldukları tespit edilince Dışişleri Bakanlığınca Türkiye'ye getirilen 2 kardeş babalarına kavuştu.


Anneleri Fatma K. tarafından 4 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a kaçırılan Umut K. (10) ve Hatice Nisa K.'nin (8), 363 ve 364 koduyla Irak'ta bir cezaevinde olduğunun tespit edilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı hareket geçti. Annelerinin öldüğü belirlenen iki kardeş uçakla Irak'tan Ankara'ya getirilirken, çocuklarının bulunduğu haberini duyar duymaz baba Yılmaz K. da Başkent'e geldi. Çocuklarını karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Yılmaz K., iki yavrusuna sarılarak hasret giderdi. İki çocuğuyla birlikte Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine dönen Yılmaz K., yavrularına kavuşmasında yardımcı olan tüm yetkililere teşekkür ederek, “4 yıldır çocuklarımı göremiyordum. Sonunda kavuştum onlara. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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