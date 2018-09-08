4. Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali’nde karma tasarım sergisi açıldı

Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali kapsamında karma tasarım sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bisanthe Sanat Galerisi’nde gerçekleşen açılış öncesi kokteyl düzenlenirken, açılışa Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, belediye başkan yardımcıları, sergiyi açan Alarmart ekibi ve sanatseverler katıldı. Açılışta konuşan Başkan Eşkinat, “Bisanthe ailesinin tek kapalı mekanı olan Bisanthe Sanat Galerisi’ndeyiz. Yola çıktığımızda üretilen eserleri sergileyecek vatandaşlarımız ile buluşturacak kapalı bir alana ihtiyacımız vardı. Burayı yaptık. Buranın bir özelliği de küçük şeyler barındırıyor olması. Hakan hocamızın bu alanda çok büyük katkısı var. Bisanthe yapılanmamızın ilk çocuğunun fikir babası. Yola çıkarken bu kadar büyük şeyler başaracağımızı, bu kadar kapsamlı olacağını düşünmüyorduk. Bunu hep birlikte başardık” dedi.

“Süleymanpaşa Belediyesi Türkiye’de örnek gösterilen belediyelerden biri haline geldi”

Süleymanpaşa Belediyesinin örnek belediyelerden biri haline geldiğini ifade eden Eşkinat, “Bu arada Süleymanpaşa Belediyesi Türkiye’de örnek gösterilen belediyelerden biri haline geldi. Sosyal belediyecilik alanında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi diğer adayların eğitimi için başka şehirlerden davet almaya başladı. Ben ekibimle, şehrimle, insanlarımla gurur duyuyorum. Her ne kadar Eskişehir’de yaşasalar da Tekirdağ’ı kendi şehirleri gibi gören, bize dışarıdan destek veren Hakan hocamıza ve tüm değerli ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Hem ülkemiz için hem de uluslararası boyutta üretim yapıyoruz”

Alarmart Grubu Başkanı Hakan Esmer ise, “Başkanım 1-2 yıl öncesinde böyle bir mekanın düşünüldüğünü paylaştığında biz hemen Alarmart ekibi olarak harekete geçtik. Türkiye’nin birçok kentinde atölyelerimiz var. Hem ülkemiz için hem de uluslararası boyutta üretim yapıyoruz. Böyle bir mekanda sanatsal faaliyetler yapma konusunu başkanımızla paylaştığımızda sadece tek disiplin değil, farklı disiplinlerin bu mekana gelmesi konusunda hemfikir olduk. Düzenli bir şekilde burada aylık sergiler yapıyoruz. Bugünkü çalışmada da ambalaj tasarımları ile karşınıza çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ziyarete açılan serginin bir ay boyunca açık kalacağı ifade edildi.