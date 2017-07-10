4. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı 17 Temmuz’da başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Uluslararası 4. Plastik Sanatlar Çalıştayı, 17-24 Temmuz tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek.

Bir hafta sürecek olan çalıştaya Türkiye, Rusya, İspanya, Ukrayna, Makedonya ve Tunus olmak üzere 6 ülkeden 26 ressam katılacak. Hakan Esmer’in küratörlüğünde gerçekleşecek olan çalıştayda; Türkiye’den Berk Arıkan, Ekin Su Koç, Ekrem Şerif Egeli, Erhan Lanpir, Fırat Koç, Filiz Pelit, Gamze Zorlu, Gizem Çeşmeci, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Yıldırım, Pelin Özgöçen, Rabia Derin, Raşit Altun, Samed Arda Selim, Selda Eren, Serdar Leblebici, Tolga Boztoprak, Turgut Akarsu ve Ümit Yiğit, Rusya’dan Boris Ponomarenko, İspanya’dan Begona Rodriguez, Ukrayna’dan Voktoria Popova, Makedonya’dan Fehim Huskoviç ve Tunus’tan Nejib Rokbani eserlerini icra edecekler. Ayrıca Enis Aktaş da onur konuğu olarak 4. Uluslararası Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı’nda yer alacak.

26 sanatçının katılımıyla düzenlenecek olan organizasyonda ortaya çıkacak olan sanat eserleri çalıştay sonunda tarihi belediye binasında sergilenecek.