Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 16:36

4. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı 17 Temmuz’da başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı, 17 Temmuz’da başlıyor.

4. Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı 17 Temmuz’da başlıyor

10 Temmuz 2017 16:36


Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Uluslararası 4. Plastik Sanatlar Çalıştayı, 17-24 Temmuz tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek.


Bir hafta sürecek olan çalıştaya Türkiye, Rusya, İspanya, Ukrayna, Makedonya ve Tunus olmak üzere 6 ülkeden 26 ressam katılacak. Hakan Esmer’in küratörlüğünde gerçekleşecek olan çalıştayda; Türkiye’den Berk Arıkan, Ekin Su Koç, Ekrem Şerif Egeli, Erhan Lanpir, Fırat Koç, Filiz Pelit, Gamze Zorlu, Gizem Çeşmeci, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Yıldırım, Pelin Özgöçen, Rabia Derin, Raşit Altun, Samed Arda Selim, Selda Eren, Serdar Leblebici, Tolga Boztoprak, Turgut Akarsu ve Ümit Yiğit, Rusya’dan Boris Ponomarenko, İspanya’dan Begona Rodriguez, Ukrayna’dan Voktoria Popova, Makedonya’dan Fehim Huskoviç ve Tunus’tan Nejib Rokbani eserlerini icra edecekler. Ayrıca Enis Aktaş da onur konuğu olarak 4. Uluslararası Bisanthe Plastik Sanatlar Çalıştayı’nda yer alacak.


26 sanatçının katılımıyla düzenlenecek olan organizasyonda ortaya çıkacak olan sanat eserleri çalıştay sonunda tarihi belediye binasında sergilenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:52
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!