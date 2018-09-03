4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu başladı

Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, düzenlenen törenle başladı.

Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da katıldı.

Eşkinat ve Aygun ilk çekici vurdu

Türkiye, Macaristan, İtalya, Ukrayna, İran, Bulgaristan, İspanya ve Rusya’dan toplam 10 sanatçının katıldığı sempozyumun açılışında Başkan Eşkinat ve Milletvekili Aygun’a etkinlik hakkında bilgi veren Sempozyum Küratörü Nermin Sözen, aynı zamanda sempozyuma katılan sanatçıları da tek tek tanıttı. Sempozyumun açılışı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un temsili olarak ilk çekici vurması ile gerçekleştirildi.

“Her geçen yıl üzerine koyarak ilerliyoruz”

Açılışta konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ve teması Tarih Boyunca Üzüm ve İnsan olan Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, yine 9 ülkeden 10 sanatçımızın değerli katkıları ile başladı. Her geçen yıl üzerine koyarak ilerleyen ve kentimizi Bisanthe markası ile dünyada başarı ile temsil eden sempozyumumuz, bu yıl da yine geçmiş yılların üzerine yenilikler getirdi. Bu yıl Taş Heykel Sempozyumu’nun yanı sıra Genç Bisanthe Umut Vaat Eden Heykeltıraş heykel yarışmasının ilkini düzenledik. Sonuçları sempozyumun kapanış töreninde açıklayacak ve eser sahiplerine ödüllerini takdim edeceğiz. Küratörümüz Nermin Sözen başta olmak üzere, bu yıl misafirimiz olan tüm sanatçılarımıza, bugün açılışımızda bizimle birlikte olan Milletvekilimiz İlhami Özcan Aygun’a ve emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sempozyumun kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Sempozyum 30 Eylül’e kadar sürecek

Sempozyumla ilgili değerlendirmede bulunan Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da Süleymanpaşa’nın Trakya ve Türkiye’de örnek bir kent olmayı kısa sürede başardığını ifade ederek, kentin görünüm olarak bir Avrupa kenti olmaya başladığını ve bundan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

4. Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, Eylül ayı boyunca Süleymanpaşa Marina’da devam edecek ve 30 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek kapanış töreni ile son bulacak.