4. Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu: “Bağbozumunda Üzüm ve Çocuk”

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu hakkında bilgi vererek başlayan Sözel, “Bu yıl sempozyumun dördüncüsünü yapıyoruz. Süleymanpaşa Belediyesi adına gerçekleştirdiğimiz sempozyumun bu yılki konusu tarih boyunca üzüm ve insan birlikteliği. Binlerce yıllardır bu coğrafyada üzüm ve insanın bugüne taşınan bir birlikteliği var. Bunu bu seneki Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivaline denk getirerek bir tema oluşturduk. Tekirdağlılar da bu temayı sevdiler. Güzel eserler ortaya çıkıyor” dedi.

“Bittiği zaman herkes çok beğenecek”

Sempozyuma katılan heykeltıraşlar ile açıklamalarına devam eden Sözel; “Bu sene 8 heykel ortaya çıkacak. 6 yabancı heykeltıraşımız var. İtalya, İspanya, Ukrayna, Macaristan, Rusya, Bulgaristan ve Türkiye'den sanatçılarımız var. 1 heykel de ben yapıyorum. Heykellerimizi Süleymanpaşalıların bu yıl biraz daha büyütmeyi düşündüğümüz açık hava müzesine yerleştirmeyi planlıyoruz. Sanatçılarımızın neredeyse hepsi Tekirdağ'a ilk kez geliyor. Heykellerini oluşturdukları Marmara mermerini beğenerek çalışıyorlar. Çok güzel eserler çıkıyor. Bittiği zaman herkes çok beğenecek” diye konuştu.

“Bağbozumunda üzüm ve çocuk”

Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu Küratörü sözel sözlerini kendi eseri sonlandırırken, “ Bağbozumunda Üzüm ve Çocuk adını verdiğim eserimde bağın çocuklar gibi sürekli özen istediğini iyi yetişmiş üzümlerin de yine çocuklar gibi mutluluk nedeni olduğunu anlatmak istedim. Çalışmalar tamamlandığında bu şehir için güzel bir eser bırakmış olacağımı umuyorum” ifadelerini kullandı.

4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu 26 Eylül Çarşamba günü saat 16.30'da gerçekleşecek sergi açılışı ile sona erecek.