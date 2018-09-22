4. Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu; “Bir Baküs Rahibinin Başkalaşımı”

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nda yer alan İtalyan Heykel Sanatçısı Franco Daga, ‘Bir Baküs Rahibinin Başkalaşımı' isimli eseri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu yıl ‘Tarih Boyunca Üzüm ve İnsan' temasının işlendiği 4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'ndaki farklı eserlerden biri olan Bir Baküs Rahibinin Başkalaşımı isimli çalışması ile ilgili açıklamada bulunan Daga, şöyle konuştu:

“Eserim tarih boyunca insan ve üzüm ilişkisinin bir yorumu olarak değerlendirilebilir. Mitolojide asma ağaçlarından sorumlu olan Baküs rahiplerinden biri (Bacchant), bu metaformozda asma ağacına dönüşmektedir.”

Daga ayrıca Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nda yer almaktan ve burada eser üretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.