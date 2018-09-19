4. Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nda Macaristan'dan katılan heykeltıraş Beata Rostas, ‘Üzüm Hasadı” isimli eseri hakkında açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nda, bu yıl ‘Tarih Boyunca Üzüm ve İnsan' temasının işlendiği 4. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'ndaki en büyük eserlerden birine imza atan Rostas, üzümün sembolik anlamlarına vurgu yaptı.

Üzümün antik çağlardan beri insan tarihinin bir parçası oluğunu belirten Rostas, “Bir sembol olarak üzüm, antik çağlardan beri insanlık tarihinin ve mitolojinin bir parçasıdır. Memleketim Macaristan'daki Eger bölgesinde bu ilişkinin çok sayıda ve çeşitli örnekleri bulunduğundan, projemi kendi çocukluk dönemimle ilişkilendirdim. Oturan kadın figürü, üzüm kucaklayan çocuk olarak bize ayrıca Havva'yı hatırlatır. Nereden geldiğimizi, kim olduğumuzu ve köklerimizi unutmamamız gerektiğini söylemeye çalışır” dedi.

Rostas, Bisanthe 4. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nda yer almaktan duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi.