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4 ton atık kağıt topladılar

Ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için seferber olan Tekirdağ Çorlu Özel Uğur Temel Lisesi öğrencileri 4 ton atık kağıt topladı.


Çorlu Özel Uğur Temel Lisesi, ambalaj atıkları Kontrol Yönetmeliğine göre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında kullanılmayacak durumda olan eski ders kitapları, test kağıtları ve ambalaj 4 ton 50 kilogram atık topladı. Okul idaresi, toplanan atık kağıdı Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etti.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci, "4 bin 50 kilogram atık kağıt toplayarak ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Çorlu Özel Uğur Temel Lisesi öğretmen ve öğrencileri bu sayede 70 adet yetişkin ağacı da kesilmekten kurtarmış oldu. Çorlu Belediyesi olarak Çorlu Özel Uğur Temel Lisesine sergiledikleri örnek davranış ve çevre bilincinin kazanılması için ortaya koydukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.


Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cahit Kurt, 4 ton 50 kilogram atık kağıt toplayarak doğanın korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağladıkları için Çorlu Özel Uğur Temel Lisesi Müdürü Serhat Duğan'a teşekkür plaketi takdim etti.

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