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17 Ağustos 2018 09:19

4. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali programı belli oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali 7 Eylül Cuma günü başlıyor.

4. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali programı belli oldu

17 Ağustos 2018 09:19


Açılışlar, sergiler, yarışmalar ve ikramlar ile heyecanın zirve yapacağı festivalde her günün finalinde ise birbirinden ünlü sanatçılar konser verecek. 7 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Ressam İbrahim Balaban Müzesi’nin açılışı ile başlayacak festivalde 18.00’de açılış töreni, 19.30’da fotoğraf sergisi ve saat 21.00’de ise sahil dolgu alanda Kıraç konseri olacak.


Dolu dolu 3 gün sürecek festival kapsamında ikinci gün Burcu Güneş üçüncü gün ise Ferhat Göçer şarkıları ile Tekirdağlılara unutulmaz anlar yaşatacak.




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