4 ülkeden kardeş belediyeler Tekirdağ’da buluştu

Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali dolayısıyla Bulgaristan, Romanya ve Moldova’dan Tekirdağ’a gelen kardeş belediyelerin temsilcilerini makamında ağırladı.

Bulgaristan’ın Pomorie, Romanya’nın Tekirgöl ve Moldova’nın Tocuz kentlerinden gelen heyeti Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Hizmet Binası’nda misafir eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, festival süresince gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında heyeti bilgilendirirken, misafirlere Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bastırılan ve kentin tarihini anlatan kitap ve dokümanlar hediye etti.

Üç ülke belediye temsilcileri de kendi kültür ve değerlerini yansıtan çeşitli hediyeler takdim ederek misafirperverliği için Başkan Eşkinat’a teşekkür ettiler.

Heyet, Bağbozumu ve Ekoloji Festivali boyunca Süleymanpaşa’da çeşitli etkinliklere katılarak festival coşkusunu bütün Süleymanpaşa ile birlikte paylaşacak.