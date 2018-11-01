40 yıllık tapu sorunu çözüldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Çınarlı Mahallesi Dere Sokak'ta yaşayan vatandaşların 40 yıldır süren tapu sorunları çözüldü.

Çınarlı Mahallesi Dere Sokak, yaklaşık 40 yıldan bu yana imarla ilgili sorunları nedeniyle gündemden düşmüyordu. Sokakta oturan vatandaşlar geçmiş yıllarda yapılan hatalı parsel hesaplamaları nedeniyle mülklerinin tapularını alamıyordu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin 3 buçuk yıldan bu yana süren çabaları sonucunda Dere Sokak'ta yaşanan sorun ortadan kaldırılma noktasına geldi.

Müjdeyi Eşkinat ve Albayrak verdi

Sokakta bulunan 250'ye yakın haneye bağımsız tapularının verilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin ve hukuki süreçlerin tamamlandığı, Kasım ayı sonuna kadar hak sahiplerine müstakil tapularının verilebileceği müjdesini Dere Sokak sakinlerine Belediye Başkanları Eşkinat ve Albayrak verdi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlediler

Başkan Eşkinat buluşmada ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 4 yılda Çınarlı Mahallesi'ne yapılan yatırımlar ve bitirilen alt ve üstyapı çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Eşkinat ve Albayrak, Dere Sokak sakinlerinden gelen talep ve önerileri de dinleyerek gereken çalışmaların hızla yerine getirileceğini ifade etti.

Süleymanpaşa Belediyesinin projeleri ile ilgili tanıtım filmleri ve görsellerin de yer aldığı buluşmaya Eşkinat ve Albayrak'ın yanı sıra, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ile Berkay Çakır, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Yüksel Özdal, Süleymanpaşa Belediyesi ilgili birim müdürleri ve Çınarlı Mahallesi Muhtarı Ümit Çalışkan da katılarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.