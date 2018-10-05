45 günlük yaşam savaşını kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve 45 gündür yoğun bakımda bulunan genç yaşam savaşını kaybetti.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırılan Çağatay Özdemir yoğum bakıma alındı. 45 gündür yoğum bakımda tedavi gören Çağatay Özdemir yaşam savaşını kaybetti. 21 Yaşındaki Çağatay'ın hayatını kaybetmesi ile yakınları yasa boğuldu.

Tekirdağ'da otopsi işlemleri yapılan Çağatay'ın naaşı, defnedilmek üzere, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Özdoyuran Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı töreninde Çağatay'ın yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza Merkez ilçe Süleymanpaşa'da bulunan Gündoğdu-Turgut Mahallesine bağlı Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çağatay Özdemir'in O.Y. isimli arkadaşı ile birlikte üzerinde bulunduğu motosiklet, iddiaya göre hatalı sollama yapan başka bir otomobile çarpışıp kaza geçirdi. Motosiklette bulunan her iki arkadaş yaralanıp hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçıp kayıplara karışmıştı. Motosiklette yaralanan O.Y. kısa sürede iyileşip taburcu olurken, arkadaşı Çağatay ise o kadar şanslı olamadı.