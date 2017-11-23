5 asırlık tarihi hamam törenle açıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi İnecik Mahallesi’nde restorasyonu tamamlanan tarihi İnecik Erenler Hamamı’nın devir teslim ve açılış törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek ve çok sayıda İnecik Mahallesi sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye başkanı Ekrem Eşkinat, "İnecik önemli bir coğrafya parçası. Yıllarca önemli nüfuslara bağrında barındıran iş bir geçiş noktası üzerinde ve eski Osmanlı Nadide eserlerinden bir tanesi de İnecik’in tam ortasında duruyor. Baktığınız zaman, Osmanlı’nın ilk eserlerinden bir tanesi diyebiliriz. Tarihine sahip çıkmayan milletler, hayatta kalma şansına sahip değildir. Aynı şekilde coğrafi kültürüne sahip çıkmayan bölgeler de, şehirler de, ayakta kalma şansına sahip değiller. Çünkü yaşadıkları coğrafi kimliğin bilincinde değillerse, nerede oturduklarının hangi havayı sorduklarını anlamaları mümkün değildir. İşte bu açılışla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önemli bir hizmet yapmıştır" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Başkanı Kadir Albayrak tarihi hamamın önemine değinerek, "İnecik’ın tarihinde, gidebildiğimiz kadar geriye gittiğimizde, bu hamamın kültürünün çok önemli bir yer aldığını göre biliyoruz. Yaklaşık olarak 200 sene geriye gittik, bir takım tarihsel bulgularla ve gördüğümüzde bu hamam her zaman İnecek’in özel bir yer işgal etmiştir. Ben daha önce de İnecik’in kitabını yazdığı için hocama teşekkür ediyorum kendisi de burada. İnecik dediğiniz zaman tarihsel gelişimine baktığınız da gerçekten çok önemli bir yer işgal ediyor. Camisi ile hamamı ile ve genel konumu itibari ile geçmişte de Tekirdağ’ın önemli bir yerlerinden birisi olmuştur" açıklamasını yaptı.

"16. yüzyıldaki Osmanlı dönemlerinden kalan bir eser"

Tarihi değerlerin önemine değinerek sözlerine başlayan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Bizlerin geçmişimize sahip çıkarak, geçmiş değerlerimizi kültürel değerlerimizi koruyarak ve onları gelecek nesillere aktararak bize düşen bu görevi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bu konuda gerçekten Tekirdağ’ın da, tarihi eserlerimize, değerlerimize yönelik, büyükşehir belediyemiz ve tabi bunun altında İmar Daire Başkanlığı ve diğer arkadaşlarımızla birlikte, güzel çalışmalara imza atıyorlar. En son Beşevler’de 5 tane tarihi binamızı restorasyonu tamamlayarak açılışını gerçekleştirdik. Bugün burada gerçekten 16’ncı yüzyıldaki Osmanlı’nın ilk dönemlerinden kalan bir eser bugüne kadar ayakta kalmış ve biz bunu buradan sonraki nesillere aynı şekilde aktarmanın mutluluğu içerisinde bunun açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’in dua okumasının ardından Kadir Albayrak’ın annesi ve davetliler ile birlikte kurdele kesimiyle hamamın açılışı yapıldı. Ardından Vali Ceylan ve başkanlar tarihi hamamı gezdi.