5 bin Türk soydaş iftarda buluştu

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde organize edilen iftar yemeğine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, davetliler ve Kırcaali kentinde yaşayan yaklaşık 5bin Türk vatandaş katıldı.

İftar programında, yaklaşık 5 bin Türk kökenli vatandaş ve Tekirdağ’dan katılan davetliler bir arada iftar yapmanın sevincini yaşadı. İftar programı sonrasında bir konuşma yapan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, kardeş belediyeler tarafından düzenlenen iftar yemeğinin birlik ve beraberliği pekiştirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek bu tür organizasyonların daha fazla yapılması gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe de Bulgaristan’da birçok Türk vatandaşın yaşadığını belirterek, "Burada kendimizi hiçbir şekilde yabancı gibi hissetmedik. Trakya’nın genelinde çok sayıda göçmen vatandaşımız var. Ben de göçmen bir ailenin çocuğuyum. Ailem zamanında Bulgaristan’dan göç etmiş Tekirdağ’a. Burada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Kardeş belediyelerimiz tarafından düzenlenen bu iftar yemeğinde hepinizin oruçlarınızın kabul olmasını diliyorum. Kadir Gecenizi ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.

İftar programı sonrasında Kırcaali’de yaşayan Türk protokol üyelerine, Tekirdağlı belediye başkanları tarafından plaket ve hediye takdim edildi.