5. Boza Festivali ve Sünnet Şöleni düzenlenecek

Ergene Belediyesi tarafından 7, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Boza Festivali ve Sünnet Şöleni, Sağlık Mahallesi Pazar yerinde gerçekleşecek. Birbirinden ünlü sanatçıların yer alacağı festivalin ilk günü 7 Eylül Cuma günü saat 11.00’da Yeşiltepe Mahallesi Tonguçlar Camii’nde Ergene Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocukların da katılımıyla birlikte Mevlid-i Şerif okutulacak. Okutulan Mevlid-i Şerifin ardından 17.30’da Marmaracık Mahallesi’nde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulacak ve saat 18.00’da Edirne Caddesi üzerinde bulunan Ergene Kent Konseyi önünden Edirne Belediyesi Bando Takımının da katılımıyla açılış korteji gerçekleşecek. Festival alanında sona erecek kortejin ardından açılış konuşmaları yapılacak ve stantlar gezilerek, boza tanıtımı ve ikramı olacak.

Akşam gerçekleşecek konserlerde ise festivalin ilk akşamında müzik listelerine hızlı bir giriş yapan ve ilgiyle takip edilen Manuş Baba konser verecek. Festivalin ilk gününde Manuş Baba konserinin yanı sıra ayrıca, Deli Orman Türkü Grubu ve Arif Şentük konserleri de gerçekleşecek.

Festivalin ikinci günü 8 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’da Ergene Kültür ve Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri ve yine aynı saatte Folklore Ansambal Aco Karamanov Radovis Makedonya grubunun dans gösterileri gerçekleşecek. Akşam konserlerinde ise saat 21.00’da Grup Nefes ve 22.00’da Onur Baytan konser verecek.

9 Eylül Pazar festivalin son gününde ise saat 20.00’da Ergene Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterilerini sunacak, akşam konserlerinde saat 21.00’de Canan Şimşek ve saat 22.00’d Rumeli Ekrem Konseri gerçekleşecek, konserlerin ardından saat 23.00’de Havai Fişek Gösterileri ile festival son bulacak.

Bunun yanı sıra festival boyunca tüm gün festival alanında satış stantları, şişme oyun parkları ve ikram çeşmeleri vatandaşların hizmetinde olacak.