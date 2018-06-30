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30 Haziran 2018 11:42

5. Kalite Eğitim Programı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünde "5.

5. Kalite Eğitim Programı

30 Haziran 2018 11:42

Kalite Eğitim Programı" düzenlendi.


Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü tarafından ildeki tüm kurumların kalite yönetim direktörlerine yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kalite Koordinatörü Op. Dr. Mustafa Dönmez’in başkanlığında gerçekleşen programda ilaç yönetim süreci ve enfeksiyonların önlenmesine yönelik süreçler ayrıntılı olarak ilgili kurumlara anlatıldı. Programın sonunda vermiş oldukları destekten dolayı Kalite Koordinatörü Op. Dr. Mustafa Dönmez tarafından eğitimcilere teşekkür belgesi takdim edildi.




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