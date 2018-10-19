5. kattan düşen ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Çorlu ilçesinde dün 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Meryem Altıntaş'ın cenazesi, Çorlu Merkez (Otogar) Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Medine ve baba Ali Altıntaş'ın güçlükle ayakta durduğu cenaze törenine Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün de katıldı.

Çorlu Uncular Süleyman Peker Ortaokulu öğrencisi olan Meryem Altıntaş, önceki gün Şeyhsinan Mahallesi'ndeki evlerinin balkonundan kaldırıma düşerek hayatını kaybetmiş, düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.